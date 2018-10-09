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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 20:51 09.10.2018 - 20:51

Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Новые системы вооружений, разрабатываемые Пентагоном, могут без труда взломать хакеры противников США, говорится в докладе американской Счетной палаты.

Согласно докладу, Пентагон не имеет представления о том, насколько легко противникам будет получить доступ к компьютерным системам и программам управления оружием, оставаясь при этом незамеченными.

Авторы доклада критикуют американских военных за то, что они не предусмотрели системы кибербезопасности при проектировании новых вооружений, управляемых при помощи компьютеров. "В связи с нехваткой внимания к теме (кибербезопасности - ИФ), Минобороны, по всей видимости, располагает целым поколением систем вооружений, которые были разработаны и произведены без адекватного осмысления вопросов кибербезопасности", - говорится в докладе.

Наряду с этим в документе отмечается, что в период с 2012 по 2017 годы специалисты Минобороны "периодически" находили опасные компьютерные уязвимости "почти во всех" разрабатываемых системах вооружений.

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