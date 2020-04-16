Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 17:44

Нью-Йорк. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Экспортные ограничения, недавно введенные в Китае, поставили в сложное положение американские компании, выпускающие в КНР защитные маски, тест-системы и другое медицинское оборудование, срочно необходимое в условиях пандемии коронавируса.

Огромные объемы индивидуальных средств защиты и других медицинских товаров остаются на оптовых складах по всему Китаю в ожидании получения производителями необходимых разрешений на их экспорт, пишет The Wall Street Journal.

Так, например, компания PerkinElmer Inc. не имеет возможности отправить 1,4 млн тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19 со своего предприятия в китайском Сучжоу, поскольку эта продукция не сертифицирована в соответствии с новыми правилами, введенными в КНР, говорится во внутреннем документе госдепартамента США, попавшем в распоряжение газеты.

Согласно другому документу, заместитель мэра Шанхая сообщил компании 3M, что город нуждается в выпускаемых ею в КНР респираторах N-95 для предотвращения распространения COVID-19. Он "дал понять, что снятие ограничений для экспорта производимых компанией респираторов потребует соответствующих инструкций от Пекина", говорится в документе.

Новые экспортные ограничения были введены китайскими властями в прошлом месяце с целью обеспечения качества экспортируемой медицинской продукции, а также того, что из страны не уходят необходимые ей самой товары.

При этом, они создали серьезные затруднения с экспортом товаров в момент, когда медицинская продукция срочна нужна в Штатах.

Политика Китая "разрушила уже выстроенные цепочки поставок самых необходимых в момент борьбы с коронавирусом медицинских товаров", говорится в одном из документов, который цитирует WSJ.

Количество случаев заболевания COVID-19 растет как в США, так и по всему миру, и уже превышает 2 млн. В Штатах и во многих других странах отмечается серьезная нехватка как простых медицинских масок, так и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), необходимых для лечения тяжелых случаев болезни.

"Каждый день, когда мы испытываем нехватку необходимых средств защиты, под угрозу попадают новые медицинские работники", - отмечает заместитель губернатора штата Иллинойс Кристиан Митчелл.

Согласно данным Peterson Institute for International Economics, на долю Китая приходится более 40% мирового производства масок, перчаток, защитных очков и лицевых экранов, а также защитных костюмов.

пк ко ав*

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