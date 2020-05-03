Этот контент был опубликован 3 мая 2020 г. 3:41

Гонконг. 3 мая. ИНТЕРФАКС - В Южной Корее за минувшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев COVID-19, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Таким образом общее число зараженных коронавирусом в стране достигло 10 тыс. 793 человек.

Из 13 вновь выявленных случаев заболевания 10, как уточняется, были завезены в страну из-за рубежа. Всего на данный момент насчитывается 1 тыс. 91 импортированный случай заражения COVID-19.

Число умерших по-прежнему составляет 250 человек.

При этом из больниц за истекшие сутки выписались 60 человек. Общее число выздоровевших пациентов с COVID-19 выросло до 9 тыс. 183 человек.

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