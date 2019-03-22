Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 12:06

*** В 2025 году Турция планирует открыть альтернативный Босфору канал

Стамбул. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Перевод рейсов из международного аэропорта имени Ататюрка в новый аэропорт Стамбула полностью завершится 7 апреля, и эта воздушная гавань начнет полноценно функционировать, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на власти страны.

По словам министра транспорта и инфраструктуры Турции Мехмета Джахита Турхана, "начиная с 7 апреля 2019 года, все авиакомпании будут предоставлять услуги уже из Стамбульского аэропорта".

Аэропорт открылся 29 октября 2018 года и обслужил с тех пор почти 3 тыс. рейсов. Новый аэропорт имеет шесть взлетно-посадочных полос, стоянку для 500 воздушных судов, парковку на 70 тыс. автомобилей. Он рассчитан на прием рейсов 250 авиакомпаний по 350 направлениям. Ожидается, что ежегодно этот аэропорт будет обслуживать до 200 млн пассажиров.

После этого аэропорт имени Ататюрка закроется для коммерческих рейсов, отмечает "Анадолу".

Министр также сообщил, что альтернатива Босфору, канал под названием Стамбул, будет открыт для судоходства уже в 2025 году.

Ранее сообщалось, что строительство канала между Черным и Мраморным морями начнется не позднее 2019 года. Предполагается, что водный путь сможет пропускать около 160 судов в день.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!