Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 19:34

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Брюссель. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран Евросоюза на саммите ЕС в четверг одобрили обновленный вариант соглашения по Brexit, заявил в четверг председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Европейский совет дал добро на это соглашение, и похоже на то, что мы очень близки к его заключению", - сказал он на пресс-конференции.

По словам Туска, соглашение теперь стало возможным, во-первых, потому что его одобрила Ирландия, а во-вторых, Еврокомиссия.

Он пояснил, что успеха удалось добиться благодаря компромиссным предложениям премьер-министра Великобритании, позволяющим избежать таможенных проверок между Ирландией и Северной Ирландией и гарантировать единство таможенного пространства ЕС.

"Реальность заключается в том, что теперь у нас есть сделка, которая позволяет избежать хаоса и атмосферы конфликта между ЕС в составе 27 государств и Соединенным Королевством", - подчеркнул Туск.

Он добавил, что теперь Европейский совет ожидает от других органов ЕС мер по введению в действие данного соглашения 1 ноября.

В заключениях Европейского совета говорится, что совет одобряет Соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии.

"Исходя из этого, Европейский совет предлагает (Европейской) комиссии, Европейскому парламенту и Совету (ЕС) предпринять необходимые шаги для обеспечения того, чтобы соглашение могло вступить в силу 1 ноября 2019 года с целью обеспечить упорядоченный выход (Великобритании из Евросоюза - ИФ)", - отмечается в документе, распространенном в четверг в Брюсселе.

В нем также сообщается, что Европейский совет утвердил политическую декларацию, в которой изложены рамки будущих отношений между Европейским союзом и Соединенным Королевством.

"Европейский совет вновь заявляет о решимости союза как можно более тесно сотрудничать с Соединенным Королевством в будущем в соответствии с политической декларацией", - подчеркнули участники саммита ЕС в своих заключениях.

Главы государств и правительств стран ЕС выразили в заключительном документе признательность главному переговорщику со стороны Евросоюза Мишелю Барнье за предпринятые им усилия и "вклад в поддержание единства между 27 государствами-членами ЕС на протяжении всех переговоров о выходе Великобритании из Европейского союза".

Выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября. Британский парламент принял закон, согласно которому, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, Джонсон должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.

1аю 1ов ав

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