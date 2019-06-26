Страсбург. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Избранный генсек Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич в среду призвала углубить диалог как между странами СЕ, так и в внутри его структур.
"В настоящий момент наша организация нуждается в единении больше, чем когда-либо", - сказала Пейчинович-Бурич.
"Я привержена работе над диалогом - я думаю, это второй важный элемент для организации. Нам нужен более обширный диалог между странами-членами СЕ, а также внутри самого СЕ", - подчеркнула она.
Ранее делегация РФ вернулась к работе в ПАСЕ с полным набором полномочий, чего и добивались российские власти. За соответствующую резолюцию проголосовали 116 депутатов, против 62, воздержалось 15.
В резолюции указывается, что Ассамблея всегда предпочитала диалог как средство достижения долговременных решений.
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