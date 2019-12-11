Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 13:57

Брюссель. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Шарль Мишель, приступивший к своим обязанностям 1 декабря, заявил журналистам, что в методах работы не собирается устраивать революции, но предлагает эволюцию.

"Надо найти новый климат доверия между разными формированиями совета, между главами государств и правительств", - сказал Мишель, который внезапно появился, вызвав аплодисменты, в среду в Брюсселе на брифинге для журналистов, посвященном предстоящему 12-13 декабря саммиту ЕС.

По словам главы Евросовета, он наметил план из четырех пунктов. Во-первых, улучшить политическую подготовку совещаний руководителей. Во-вторых, Европейский совет нуждается в большем количестве стратегических дебатов. В-третьих, требуется улучшение мониторинга выполнения принятых решений.

"И наконец, и особенно, - это коммуникация. Это нечто очень важное, по моему мнению. И я надеюсь, что действительно будет возможно усилить сотрудничество между главами государств и правительств, когда мы будем располагать хорошими каналами коммуникации. И надеюсь также, что у меня будет с каждым из вас хороший канал коммуникации", - заключил Мишель, отметив, что это послужит транспарентности.

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