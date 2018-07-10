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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 10:34 10.07.2018 - 10:34

Лондон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Новый министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант во вторник поблагодарил своего предшественника Бориса Джонсона за проделанную работу во главе внешнеполитического ведомства.

"Я хотел бы поблагодарить моего предшественника Бориса Джонсона, который был одной из ключевых сил современной британской политики и в качестве министра иностранных дел дал очень важный ответ на нападение на семью Скрипалей в Солсбери среди многих прочих очень важных достижений", - заявил он в эфире телеканала "Скай ньюс"

Дж.Хант отметил, что его главный приоритет в работе на сегодняшний день - это поддержка премьер-министра Терезы Мэй для достижения соглашения ЕС по Brexit.

"Моя принципиальная работа в очень важное для нашей страны время - это прямо стоять за премьер-министра, чтобы мы могли достичь соглашения с Европейским союзом, основанного на тех договоренностях, которые были приняты на прошлой неделе в Чекерс (резиденция премьера - ИФ)", - сказал он.

"Сейчас то время, когда весь мир ждет, какой страной мы будем в мире после Brexit. И я хочу сказать им, что Британия будет надежным союзником, страной, отстаивающей ценности, которые важны ее народу. Это будет сильный и уверенный голос в мире", - подчеркнул Дж.Хант.

Накануне бывший министр здравоохранения Великобритании был назначен на пост главы МИД страны после ухода с поста Бориса Джонсона на фоне споров в британском правительстве об условиях Brexit.

Помимо Б.Джонсона 9 июня свой пост также покинул министр по делам Brexit Дэвид Дэвис, его на посту сменил Доминик Рааб.

Министры подали в отставку в связи с несогласием относительно планов экономических отношений Великобритании и ЕС после официального выхода страны из Евросоюза.

План британского правительства предусматривает сохранение тесных экономических связей и создание зоны свободной торговли Британии с европейскими государствами после ее выхода из ЕС. Это противоречит позиции жестких сторонников Brexit, настаивающих на введении таможенных пошлин в соответствии с тарифами ВТО.

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