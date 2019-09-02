Этот контент был опубликован 2 сентября 2019 г. 12:23

Берлин. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко принимает участие в проходящей в Берлине встрече представителей стран "нормандского формата" в качестве советника президента Украины Владимира Зеленского, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Действительно, будущий украинский глава МИД принимает сегодня участие во встрече в статусе советника президента", - сказала Адебар журналистам.

По ее словам, пока неизвестно, будет ли Пристайко встречаться с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

"Если встреча и будет, то неформальная, не в его статусе будущего украинского министра", - указала Адебар.

Советники лидеров стран "нормандской четверки" в понедельник, 2 сентября в Берлине обсуждают подготовку к проведению саммита в этом формате. О согласовании такой встречи 30 августа сообщили в правительстве ФРГ. Позднее в тот же день эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков, отметив, что российскую сторону на консультациях будет представлять Владислав Сурков.

В "нормандский формат" по урегулированию конфликта на востоке Украины входят Германия, Россия, Украина и Франция.

1тф др

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