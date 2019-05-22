Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 18:55

Брюссель. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Тод Уолтерс заявил, что при его мандате практика поддержания контактов с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России, генералом Валерием Герасимовым будет продолжена.

"Существовавшая раньше практика будет продолжаться", - сказал Уолтерс в среду в Брюсселе, выступая на пресс-конференции в НАТО после совещания Военного комитета Североатлантического альянса на уровне начальников генштабов.

Главком выразил надежду, что этот диалог двух военачальников будет продолжен и дальше.

3 мая сообщалось, что генерал США Тод Уолтерс принял командование Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе от своего соотечественника генерала Кертиса Скапарротти.

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