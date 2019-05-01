Этот контент был опубликован 1 мая 2019 г. 3:58

Токио. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Церемония вступления на престол нового императора Нарухито началась в Японии, сообщают местные СМИ.

Как уточняется, сейчас проходит церемония передачи новому императору регалий и печатей.

59-летний император Нарухито во время особой церемонии , которая началась в 10:30 (4:30 по мск) унаследует императорские регалии -священное зеркало, меч и драгоценный камень.

Оригинальное зеркало хранится в синтоистском храме Исэ- Дзингу в городе Исэ префектуры Миэ, а меч-в Ацута - Дзингу в Нагое.

В ритуале драгоценный камень и копия меча будут переданы новому монарху вместе с государственными и тайными печатями.

В то же время помощник императора посетит святыню внутри Императорского дворца, где хранится копия зеркала.

После этого новый император выступит с первой речью перед главами правительства, законодательных и судебных органов на церемонии, в которой примут участие члены императорской семьи и правительственные чиновники.

Обе церемонии продлятся около 10 минут.

Только взрослые мужчины из императорской семьи - младший брат императора, наследный принц Фумихито и их дядя - принц Хитачи будут присутствовать на церемонии наследования регалий и печатей.

Бывший император Акихито не будет присутствовать на церемонии.

Публике придется подождать до субботы, чтобы приветствовать нового императора и его жену, императрицу Масако.

В ближайшие месяцы запланирован ряд церемоний и мероприятий по наследованию императорского престола, в том числе церемония провозглашения интронизации императора в Государственном зале Императорского дворца, которая пройдет 22 октября.

После нее новый император и императрица проедут в лимузине с открытым верхом в Токио и примут участие в банкете, на который приглашены более 2 тыс. гостей из разных стран.

После этого в ноябре пройдет Великая церемония благодарения. Во время нее император будет совершать подношения родовым божествам и молиться за мир и процветание Японии и ее народа.

Множество церемоний завершится посещением Нарухито мавзолеев прошлых императоров и храма Исэ-Дзингу в конце года.

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