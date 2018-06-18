Новый король Таиланда станет богаче на миллиарды долларов
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Бангкок. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Король Таиланда Маха Вачиралонгкон получит в свое распоряжение все богатства королевской семьи, оценивающийся в миллиарды долларов, однако ему придется заплатить налоги с этих средств.
Как пишет CNN, власти Таиланда отменили существовавший в стране с 1936 года закон, согласно которому средства короны разделялись на различные категории активов и управлялись раздельно. Теперь король стал единственным владельцем всех средств.
Управляющая организация Crown Property Bureau, ранее управлявшая королевскими активами, отчиталась о переводе акций двух компаний, Siam Cement Public Company и Siam Commercial Bank Public Company, на сумму свыше $7 млрд на личный счет короля.
Как говорится в пояснении, эти средства "подлежат такому же налогообложению, как и активы любых граждан Таиланда".
Совокупный размер королевского состояния неизвестен, но по данным Forbes, составлял порядка $30 млрд на 2012 год. Если эта сумма верна, монархи Таиланда являются одной из самых богатых королевских семей мира.
Маха Вачиралонгкон стал королем Таиланда в декабре 2016 года. Он является десятым представителем династии Чакри, правящей страной с 1782 года.
Служба финансово-экономической информации
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Интерфакс