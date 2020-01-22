Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 13:51

*** Новый коронавирус слабее предшественника, но также является остроинфекционным

Пекин. 22 января. ИНТЕРФАКС - Обнаруженный в КНР новый тип коронавируса, по-видимому, имеет тот же источник происхождения, что и смертоносный SARS-CoV - семейство млекопитающих крылановые, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на исследование ученых.

В обнародованном накануне исследовании принимали участие представители Китайской Академии наук, Народно-освободительной армии Китая и Института Пастера в Шанхае.

Отмечается, что, хотя новый тип коронавируса слабее, нежели SARS-CoV, однако он все равно является "остроинфекционным". По мнению экспертов, научное сообщество пока что недооценивает опасность данного вируса.

В 2002-2003 годах в Китае была зафиксирована вспышка тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV), который привел к смерти около 650 человек.

"Естественным носителем коронавируса из Ухани могут быть крылановые... но между ними и людьми может быть неизвестный переносчик", - цитирует газета выдержки из заявления.

Ученые также установили, что новый коронавирус родственен SARS-CoV - оба заболевания имеют 70-80% общих генов.

В свою очередь представитель Уханьского института вирусологии, на условиях анонимности давший комментарий изданию, отметил, что это исследование не носит исчерпывающего характера, поскольку основывается на компьютерных моделях.

Также он подчеркнул, что речь идет о РНК-вирусе, он мутирует в 100 раз быстрее, чем ДНК-вирус.

Ранее руководитель китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний академик Гао Фу подтвердил, что источником коронавируса стали дикие животные, которыми незаконно торговали на уханьском рынке. При этом он предупредил, что новый вирус адаптируется к меняющимся условиям и мутирует.

В декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов в этом городе.

На данный момент в Китае зарегистрировано 440 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. От заболевания уже скончались девять человек.

Двое больных обнаружены в Таиланде, по одному - в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением госпитализированы семь человек.

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

Семейство млекопитающих крылановые входит в отряд рукокрылых, и представители этого семейства в отличие от летучих мышей, также включающихся в отряд рукокрылых, достигают крупных размеров - 42 см, при размахе крыльев до 1,7 м. Обитают в тропической и субтропической зонах восточного полушария - от Западной Африки до Филиппин, от Кипра, Сирии и Южной Японии до юго-западной Австралии. Среди этих млекопитающих, в частности, известны летучие лисицы и летучие собаки.

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