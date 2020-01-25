Эверетт. 25 января. ИНТЕРФАКС - Самолет Boeing 777X впервые совершил взлет в рамках испытаний в аэропорту города Эверетт штата Вашингтон (США), следует из онлайн-трансляции на официальном сайте компании-производителя воздушного судна.

Накануне самолет не смог взлететь из-за неблагоприятных погодных условий.

Boeing 777X - последний из серии дальнемагистральных широкофюзеляжных двухдвигательных самолетов семейства Boeing 777. По данным компании, это самый большой и экономичный двухмоторный самолет в мире.

Пк бм

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