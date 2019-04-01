Этот контент был опубликован 1 апреля 2019 г. 11:32

Берлин. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Председатель Христианско-демократического Союза (ХДС) Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила Москву в попытках ослабить Евросоюз.

Российские власти многое делают для того, чтобы "ослабить, дестабилизировать страны ЕС и его ближайших соседей", сказала преемник Ангелы Меркель на посту лидера ХДС и, возможно, будущий канцлер Германии в эфире немецкого телеканала ZDF.

На подобные действия необходимо четко реагировать, а страны-члены ЕС должны "держаться вместе", подчеркнула А.Крамп-Карренбауэр, слова которой приводит радиостанция "Дойче велле".

А.Крамп-Карренбауэр также раскритиковала европейские популистские партии, которые, по ее словам, получают поддержку со стороны Москвы.

Коснувшись темы строительства газопровода "Северный поток - 2", председатель ХДС назвала его "трудным проектом" и подчеркнула, что при его реализации необходимо "принимать во внимание интересы в области безопасности как Украины, так и других стран региона".

А.Крамп-Карренбауэр пришла на смену А.Меркель на посту председателя консерваторов в декабре 2018 года.

1ак ки

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