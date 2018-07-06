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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 14:17 06.07.2018 - 14:17

Пекин. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Новый международный аэропорт в китайской столице будет сдан в эксплуатацию 30 сентября 2019 года, сообщило Управление гражданской авиации Китая в пятницу.

Приемка объекта должна состояться 30 июня следующего года, а работать аэропорт начнет через три месяца после этого, сообщает агентство "Синьхуа".

Новый аэропорт расположен в 46 км к югу от центра Пекина, на стыке территорий пекинского района Дасин и города Ланфан провинции Хэбэй. Он снизит нагрузку на переполненный международный аэропорт Шоуду, расположенный в северо-восточном пригороде Пекина.

В мае Пекинский городской комитет по вопросам жилья, городского и сельского строительства сообщал о том, что постройка терминала уже завершена и ведутся работы по внутренней отделке и установке оборудования.

После сдачи в эксплуатацию в китайской столице появится новый аэропорт с четырьмя взлетно-посадочными полосами и 268 местами для парковки самолетов. Инновационный дизайн терминала площадью 700 тыс. кв. метров позволит сократить расстояние между местом регистрации на рейсы и выходом на посадку, а также сэкономить время на оформление багажа.

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