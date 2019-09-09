Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 13:16

Абу-Даби. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Новый министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд охарактеризовал себя, как "фундаментального оптимиста", который не зацикливается на торговых войнах между США и Китаем.

"Что касается торговых войн, думаю, есть некий соблазн. Как циник, я задаю себе вопрос - развязали бы эти страны войну, которая вредит их экономике, мировой экономике? Повторяю, невозможно думать в этом ключе. Ведь, это уважаемые люди, у них есть и мудрость, и способности, как это преодолеть", - сказал он.

"Я, фундаментально, оптимист", - подчеркнул принц.

"Более низкие цены на нефть - это рецепт для более высоких цен - вот природа инвестиций", - отметил министр.

"Что касается замедления спроса, то если беспокоится о прогнозах МЭА, я бы наверное постоянно сидел на "Прозаке", - пошутил Аль Сауд.

По его словам, "Хартия ОПЕК+ - это еще один элемент осмысленных дискуссий, где потребители и производители могут содержательно общаться и найти решения для вопросов, которые актуальны для стабильности и устойчивости".

Как сообщалось, в ночь на воскресенье стало известно, что новым министром энергетики Саудовской Аравии стал сын короля принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. Он сменил на посту Халида аль-Фалиха.

Сс аг ко бп*

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