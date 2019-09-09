(расширенная версия)

Абу-Даби. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Новый министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд охарактеризовал себя как "фундаментального оптимиста", который не зацикливается на торговых войнах между США и Китаем.

"Что касается торговых войн, это еще не война. Я думаю, что есть некоторый соблазн торговой войны. Я задаю себе вопрос, развязали бы эти страны торговую войну, которая бы навредила их экономикам с учетом всех отрицательных последствий, которые могут иметь место по всему миру. Просто невозможно об этом думать. Это уважаемые люди, которые управляют институтами, у них есть способности думать и видеть. Я фундаментально оптимист", - сказал он журналистам.

"Я, фундаментально, оптимист", - подчеркнул принц.

"Более низкие цены на нефть - это рецепт для более высоких цен - вот природа инвестиций", - отметил министр.

"Что касается замедления спроса, то если беспокоиться о прогнозах МЭА, я бы, наверное, постоянно сидел на "Прозаке", - пошутил Аль Сауд.

По его словам, "Хартия ОПЕК+ - это еще один элемент осмысленных дискуссий, где потребители и производители могут содержательно общаться и найти решения для вопросов, которые актуальны для стабильности и устойчивости".

"Я 32 года в ОПЕК уже. Независимо от ситуации, решение в ОПЕК принимается на основании консенсуса. Мне повезло - я пережил четыре энергетических кризиса. Я знаю этот горький вкус, когда ты не проявляешь должного внимания к этим кризисам. Но я знаю и сладкий вкус совместной работы, когда каждый выполняет свои обязательства", - сказал министр.

"Когда президент Рейган вел переговоры с Советским Союзом, он сказал тогда: доверяй, но проверяй. Именно поэтому у нас и есть это сообщество, ОПЕК+, которое здесь соберется через пару дней. Я думаю, и здесь концепция в этом - доверяй, но проверяй", - отметил он.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье стало известно, что новым министром энергетики Саудовской Аравии стал сын короля принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. Он сменил на этом посту Халида аль-Фалиха.

Сс им

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!