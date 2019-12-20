Этот контент был опубликован 20 декабря 2019 г. 9:07

Вашингтон. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Новый посол США в России Джон Салливан намерен уделить особое внимание сотрудничеству Вашингтона и Москвы в сфере борьбы с терроризмом.

"Мы ожидаем, что российское правительство серьезно отнесется к обязательствам по защите мира от таких опасных террористических группировок, как ИГИЛ (запрещена в РФ), "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и "Хезболла", - сказал Салливан в интервью агентству Bloomberg.

Он отметил, что одной из приоритетных задач является обмен информацией с целью защиты США и их союзников от террористических нападений.

Кроме того, продолжает агентство, новый посол планирует работать над сотрудничеством в области контроля над вооружениями, в сфере обеспечения безопасности в Арктике, а также над решением вопросов, касающихся лиц нетрадиционной ориентации.

Салливан отметил, что отдельное внимание будет уделено свободе прессы и транспарентности государственного управления.

12 декабря американские сенаторы большинством голосов одобрили кандидатуру бывшего заместителя госсекретаря США в должности нового американского посла в России.

Ранее этой осенью Салливан заявлял, что отношения США с Россией со времен окончания "холодной войны" деградировали, однако в тоже время сотрудничество с Москвой является необходимым.

Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, в Москве выражают позитивный настрой на сотрудничество с Салливаном в случае его утверждения на пост посла США в России.

1ви ар ав

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