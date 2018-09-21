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Нью-Йорк (ООН). 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Новый постоянный представитель Северной Кореи при ООН Ким Сон начал работу на этом посту, сообщает в пятницу агентство "Ренхап".

В рамках прошедшей в Нью-Йорке церемонии Ким Сон вручил верительную грамоту генсеку ООН Антониу Гутерришу.

"Я передаю теплые приветствия от нашего лидера Ким Чен Ына. Я рад вручить верительную грамоту, подписанную главой МИД КНДР Ли Ен Хо", - приводит агентство слова постпреда.

По словам Ким Сона, он намерен эффективно сотрудничать с представителями других стран в рамках ООН.

Предшественник Ким Сона, Ча Сон Нам, покинул ООН в июле этого года, пробыв представителем КНДР при ООН в течение последних четырех лет.

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Интерфакс