Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 12:09

Брюссель. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Новый председатель Евросовета Шарль Мишель в пятницу, принимая полномочия у Дональда Туска, указал на необходимость прикладывать больше усилий для гарантии европейских свобод, обороны и безопасности.

"Нам нужно делать больше, чтобы обеспечить нашу коллективную оборону, безопасность и гарантии наших свобод. Мы все знаем вызовы, с которыми мы сталкиваемся", - сказал он в ходе церемонии, в ходе которой Туск передал ему полномочия главы Евросовета.

"Европа должна быть более влиятельной в том, что касается мировых событий", - добавил Мишель.

В ходе пресс-конференции, состоявшейся накануне, Мишель назвал важнейшим приоритетом своего мандата борьбу против климатических изменений. По словам Мишеля, Европа должна стать двигателем "смены парадигмы".

Он указал на то, что в последние десятилетия западные страны обеспечивали прогресс путем чрезмерной эксплуатации природных ресурсов.

Это, пояснил он, означает мобилизовать усилия, чтобы заставить отступить угрозу климату, учредить углеродный нейтралитет, превратить Европу в первый климатически нейтральный континент. Для этого нужны финансовые средства, признал новый глава Евросовета.

В то же время он заверил, что для этого у него есть "очень конкретные идеи, например, реформировать Европейский инвестиционный банк, чтобы на деле он стал банком, мобилизованным для климата, который со временем будет играть роль (...) "банка климата"".

Другой финансовый ресурс Мишель видит в том, чтобы минимум 25% долгосрочного бюджета ЕС выделялось на цели защиты климата, хотя и считает это "сложными дебатами".

Мишель, избранный главами государств и правительств 28 стран ЕС 2 июля 2019 года на пост председателя Европейского совета, приступит к своим новым полномочиям 1 декабря.

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