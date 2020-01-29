Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 15:40

Брюссель. 29 января. ИНТЕРФАКС - Новый председатель ОБСЕ - премьер-министр Албании Эди Рама - в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом выразил надежду на то, что альянс будет оказывать более активную техническую поддержку мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Страны-члены НАТО являются одними из крупнейших вкладчиками в миссию - и в том, что касается финансов, и человеческих ресурсов. Их поддержка очень приветствуется", - сказал Рама.

Рама подчеркнул, что особенно важна помощь техническими средствами для того, чтобы наблюдатели могли эффективно отслеживать нарушения по ночам. "Очень много нарушений перемирия происходит в ночное время" - добавил он.

Премьер отметил, что работа специальной мониторинговой миссии помогла более 4 млн человек по обе стороны контактной линии.

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