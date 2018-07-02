Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Мадрид. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Победивший на выборах президента Мексики кандидат от коалиции левых сил Лопес Обрадор заявил, что будет стремиться наладить с Соединенными Штатами отношения дружбы и сотрудничества при учете национальных интересов своей страны и проживающих в США мексиканцев.

Он заявил об этом, выступая перед своими сторонниками в столице с изложением задач, которые намерен решить на посту главы государства.

К ним он отнес борьбу с коррупцией, назвав ее главной причиной социального неравенства. "Избавление от коррупции будет одной из главных задач нового руководства", - подчеркнул Л.Обрадор.

Он обещал, что в области борьбы с преступностью в стане будет уделять основное внимание устранению причин, порождающих насилие.

Как сообщил Национальный избирательный институт Мексики, за Л.Обрадора отдали голоса от 53% до 53,8% избирателей, в то время как за его ближайшего преследователя Риккардо Ананйю проголосовали немногим более 22% участников выборов. Еще два кандидата - Антонио Мид и Хайме Родригес Кальдерон получили соответственно 16% и 5,5% голосов.

Все соперники Л.Обрадора на выборах уже признали свое поражение, что делает победу кандидата от мексиканских "левых" состоявшейся.

1гк бп

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс