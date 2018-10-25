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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 21:04 25.10.2018 - 21:04

Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - В качестве одного из первых шагов на посту премьер-министра Ирака Адель Абдель-Махди объявил о переводе правительственных учреждений из так называемой безопасной "зеленой зоны" в Багдаде в центр города, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Мы предпочитаем считать весь Ирак "зеленой зоной"", - заявил премьер.

Он подчеркнул, что новое правительство Ирака планирует обеспечить жителей Багдада водой и электричеством и восстановить в городе нормальный уровень безопасности.

"Зеленая зона" в Ираке была создана в 2003 году Соединенными Штатами для того, чтобы защитить американское посольство и правительственные здания в Багдаде.

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