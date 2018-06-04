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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 17:30 04.06.2018 - 17:30

Мадрид. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Социалист Педро Санчес, ставший главой правительства Испании в результате вынесения вотума недоверия бывшему премьер-министру страны Мариано Рахою, не намерен назначать на министерские посты членов поддержавшей его партии "Подемос".

Выступая в понедельник в эфире испанского телевидения, заместитель генерального секретаря Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Адриана Ластра отрицательно ответила на вопрос о том, войдут ли члены "Подемос" в состав нового правительства под руководством П.Санчеса.

"Имена тех, кто войдет в правительство, будут опубликованы через несколько дней", - заявила она.

А.Ластра отметила, что сформированная П.Санчесом администрация будет "по существу, социалистической".

Ранее члены "Подемос" заявили, что П.Санчесу удастся сформировать более стабильное правительство, если он включит в него членов других партий помимо ИСРП.

На прошлой неделе в конгрессе депутатов Испании состоялось голосование, в ходе которого недоверие кабинету М.Рахоя выразили 180 парламентариев, 169 проголосовали против, один депутат воздержался.

Ранее испанский суд в рамках антикоррупционного дела "Гюртель" признал десятки лиц, связанных с Народной партией М.Рахоя, виновными в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Суд также обязал Народную партию выплатить штраф в размере 245 тыс. евро. Именно после этого социалисты направили в Конгресс депутатов предложение о вынесении вотума недоверия премьер-министру.

Расследование коррупционного скандала, ставшего известным как "дело Гюртель", началось порядка 10 лет назад. Речь идет о расследовании фактов коррупции бывших функционеров Народной партии, которые, занимая важные посты в мэриях, заключали контракты с фирмами в обмен на "откаты".

1ла ар

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