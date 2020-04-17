Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 12:09

Берлин. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Новый премьер Украины Денис Шмыгаль на следующей неделе проведет видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"В понедельник в 15 часов - это звучит немного странно - состоится визит по случаю вступления в должность премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, визит, который в эти дни, конечно, пройдет в формате видеоконференции", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в пятницу.

По его словам, канцлер и премьер "обязательно обсудят меры по подавлению пандемии коронавируса в обеих странах".

"Также они будут говорить о двусторонних отношениях, о процессе реформ в Украине и о ходе реализации минских договоренностей, которые должны привести к окончанию конфликта на востоке Украины", - сказал Зайберт.

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