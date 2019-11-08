Этот контент был опубликован 8 ноября 2019 г. 15:04

Брюссель. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Сопредседатели сирийского Конституционного комитета договорились начать новый раунд заседаний в конце ноября, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на спецпредставителя генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена.

"Следующий раунд переговоров начнется 25 ноября", - заявил он, выступая перед журналистами в Женеве.

Педерсен в пятницу подытожил первый раунд заседаний, заявив, что они прошли "намного лучше", чем ожидалось. В то же время, он подчеркнул, что комитет "сам по себе не является решением конфликта", передает агентство Associated Press.

Он выразил надежду, что заседания комитета "откроют дверь для более широкого политического процесса".

Конституционный комитет Сирии начал свою работу в Женеве в конце октября. Комитет, формирование которого заняло почти два года, состоит из трех групп по 50 человек, представляющих правительство, оппозицию и гражданское общество Сирии.

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