Этот контент был опубликован 31 мая 2019 г. 12:03

Москва/Женева. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Россиянка Татьяна Валовая, которую накануне назначили главой отделения ООН в Женеве, заявила в пятницу, что это назначение стало для нее неожиданностью и она считает честью возглавить эту структуру.

"Это огромная честь - в такой важный период возглавить такую важную структуру. Для меня это всё очень неожиданно и, конечно, очень сложно для меня расстаться с евразийским проектом", - заявила она журналистам в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии.

На этот пост Валовую назначил накануне генсек ООН Антониу Гутерриш. В этой должности она сменит датского дипломата Михаэль Меллер.

У Валовой 35-летний опыт работы в журналистике, дипломатии и на госслужбе. До перехода на работу в ООН она занимала пост министра по вопросам интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии, исполнительного органа Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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