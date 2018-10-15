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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 14:30 15.10.2018 - 14:30

Токио. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Новый рыбный рынок Токио в минувшие выходные начал работу в приморском районе Тоёсу, сообщает Kyodo News.

Ранее в октябре был закрыт старейший и крупнейший в мире рыбный рынок Цукидзи, просуществовавший в японской столице 83 года. Переезд более чем 600 торговцев рыбой и морепродуктами занял всего четыре дня.

В Тоёсу для торговли различными дарами моря и другими продуктами отведено в 1,8 раза больше места - 407 тыс. кв. м.

Ожидается, что объемы продажи на новом рынке вырастут по сравнению с наблюдавшимся в Цукидзи уровнем - более 2,8 тыс. тонн рыбы и овощей в день, стоивших свыше 2 млрд иен ($17,8 млн).

Посетители нового рынка могут наблюдать за аукционами тунца из-за стекла специальной галереи. Рынок открыт для туристов с 5 утра до 17:00, при этом экскурсии проводятся после 10 утра, когда объем торгов снижается.

По данным CNN, самым дорогим лотом первого аукциона на рынке Тоёсу стал синеперый тунец весом 214 кг, проданный за 4,28 млн иен.

Служба финансово-экономической информации

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