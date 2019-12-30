Этот контент был опубликован 30 декабря 2019 г. 13:49

Лос-Анджелес. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Фильм "Звёздные войны: Скайуокер. Восход" киностудии Walt Disney Co. стал лидером проката в Северной Америке второй уикенд подряд, собрав около $72 млн в США и Канаде.

При этом кассовые сборы картины в Рождество составили $32,2 млн, что стало вторым рекордным показателем в истории. На первом месте по сборам находится седьмой эпизод "Звездных войн" - "Звездные войны: Пробуждение силы" - который в 2015 году собрал $49,3 млн.

С начала выхода в североамериканский прокат 19 декабря новый эпизод новой части космической саги "Звездные войны" заработал около $361,8 млн в США и Канаде. В мировом прокате фильм заработал $724,8 млн, согласно данным Comscore.

Второе место в североамериканском прокате в праздники занял фильм "Джуманджи: Новый уровень" производства Sony Corp. За три недели в кинотеатрах картина заработала $175,5 млн в США и Канаде. В мировом прокате сборы фильма составили $472 млн, согласно данным Sony.

Служба финансово-экономической информации

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