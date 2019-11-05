Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 23:15

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Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал новый этап сокращений Ираном обязательств по ядерной сделке предсказуемым.

"Новые отклонения Ирана от СВПД вполне предсказуемы. Тегеран привержен своему решению осуществлять очередной набор мер каждые два месяца", - написал Ульянов в твиттере.

Постпред добавил, что "интересы выживаемости ядерной сделки диктуют необходимость срочных усилий по восстановлению баланса между ее ядерными и экономическими положениями".

Ранее Иран пообещал, что в среду работы на заводе Фордо начнутся с наполнения газом центрифуг.

Решение по Фордо - четвертый шаг Ирана по сокращению ядерных обязательств, рассказал в среду президент Ирана Хасан Рухани. Он отметил, что четвертый этап сокращения обязательств Ирана можно отменить, как и три предыдущих, если оставшиеся участники СВПД "исполнят свои обязательства".

Иран планомерно сокращает свои обязательства по СВПД с тех пор, как США в 2018 году вышли из СВПД восстановили санкции, снятые с Тегерана в рамках ядерной сделки.

8 мая 2019 года Тегеран объявил о первом этапе сокращения обязательств по СВПД, дав "евротройке" - Великобритании, Франции и ФРГ 60 дней, чтобы удовлетворить его экономические интересы. Спустя 60 дней, 7 июля, Иран приступил ко второму этапу сокращения, предоставив еще 60 дней для удовлетворения нужд Тегерана.

7 сентября Иран объявил, что перешёл к третьему этапу сокращения обязательств по СВПД по иранской ядерной программе.

В Иране сообщали, что третий этап сокращения обязательств подразумевает полную отмену со стороны Ирана любых ограничений на научно-исследовательскую деятельность в ядерной сфере. Также он сказал, что Тегеран имеет право довести уровень обогащения урана до 20%. Но при этом он уточнил, что Иран в данный момент не намерен возобновлять обогащение урана на 20% и вместо этого сосредоточится на увеличении запасов урана, обогащенного на 4,5%.

бм

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