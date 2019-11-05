Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 22:27

Москва. 6 ноября. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал новый этап сокращений Ираном обязательств по ядерной сделке предсказуемым.

"Новые отклонения Ирана от СВПД вполне предсказуемы. Тегеран привержен своему решению осуществлять очередной набор мер каждые два месяца", - написал Ульянов в твиттере.

Постпред добавил, что "интересы выживаемости ядерной сделки диктуют необходимость срочных усилий по восстановлению баланса между ее ядерными и экономическими положениями".

бм

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