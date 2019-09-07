Дубай. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Объявление иранской стороной о третьем этапе сокращения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не следует считать нарушением обязательств, заявил в субботу представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

"Это - не нарушение. Речь идет о корректировке, которая учитывает права и обязательства сторон", - сказал он на пресс-конференции, которую транслирует иранское телевидение.

Камальванди подчеркнул, что раз западные страны не выполняют часть своих обязательств, то Иран должен предпринять шаги по ответному сокращению обязательств.

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) был принят Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) 14 июля 2015 года в Вене после 10 лет переговоров. Сделка призвана гарантировать исключительно мирный характер иранской ядерной программы в обмен на снятие с Тегерана всех международных и односторонних санкций. 18 октября СВПД вступил в силу.

В рамках СВПД Иран взял на себя обязательство сократить количество центрифуг по обогащению урана с 19 тыс. до 6 тыс. Кроме того, Исламская республика обязалась в течение 15 лет снизить степень обогащения урана до безопасного уровня - 3,67%. Иран также согласился предоставить экспертам МАГАТЭ контролируемый "регулируемый доступ" к своим ядерным объектам.

Кроме того, в рамках своих добровольных обязательств Тегеран должен реконфигурировать ядерный объект в Араке таким образом, чтобы исключить возможность производства на нем оружейного плутония. Иран также взял на себя обязательства сократить уранообогатительные мощности на предприятии в Натанзе за счет уменьшения количества центрифуг до 5060 и сокращения уровня обогащения урана до 3,67 процентов.

Кроме этого, Тегеран обязался перепрофилировать атомный объект в Фордо под производство стабильных изотопов.

В мае прошлого года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД и восстановили жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.

В годовщину выхода США из сделки - 8 мая 2019 года - Иран объявил, что поскольку европейские страны не выполнили своих обязательств, в том числе, по запуску специального платежного механизма INSTEX для расчетов с Тегераном, иранская сторона приступает к первому этапу сокращения своих обязательств по СВПД, прекратив вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды свыше допустимых сделкой объемов.

7 июля Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше предусмотренного СВПД предельного уровня в 3,67% и вышел на показатели, превышающие отметку в 4,5%. Тогда в Тегеране предупредили, что через 60 дней будут готовы перейти к третьему этапу сокращения своих обязательств в том случае, если европейские участники иранской сделки не обеспечат ее выполнение в части удовлетворения экономических интересов Ирана.

В августе официальный представитель Иранской организации ядерной энергии Ирана Бехруз Камалванди сообщил, что иранские запасы обогащенного урана достигли 370 кг, превысив предусмотренный СВПД лимит в 300 кг. Он также подчеркнул, что Иран не намерен ограничиваться запасами тяжелой воды в 130 т, лимит которых также устанавливал СВПД. Камалванди добавил, что Иран не экспортирует в больших объемах тяжелую воду, однако имеет доступ к соответствующим рынкам европейских и неевропейских стран.

На третьем этапе предполагается, что Иран может возобновить деятельность тяжеловодного реактора в Араке, способного производить оружейный плутоний, еще более повысить уровень обогащения урана - почти до 20%, и ввести в строй мощные центрифуги.

По некоторым данным, одно из ключевых требований Ирана к его европейским контрагентам для сохранения сделки "на плаву" - обеспечить экспорт не менее 700 тыс. баррелей нефти в сутки, а в идеале экспортный объем должен достичь 1,5 млн баррелей.

Кроме того, иранские чиновники заявили, что Тегеран не намерен вести переговоры о своей ракетной программе, а также о неотъемлемом праве Ирана на обогащение урана и развитие мирного атома.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что следующее сокращение обязательств будет включать в себя те обязательства, которые Тегеран добровольно выполнял ранее, подчеркнув, при этом, что ни одно из этих сокращений не будет нарушать международное право.

Новым элементом этой ситуации, получившим предметные очертания по итогам саммита G7 в Биарритце, стало стремление США установить прямой диалог с Ираном. Заявления о готовности к таким контактам прозвучали из уст президента США Дональда Трампа. Со своей стороны французский лидер Эммануэль Макрон выступил с предложением смягчить санкций в отношении Ирана, либо обеспечить работу механизма компенсации убытков от их действия в обмен на полную приверженность Тегерана своим обязательствам по СВПД.

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