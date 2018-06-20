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Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 9:48 20.06.2018 - 09:48

Мадрид. 20 июня. ИНТЕРФАКС - В Венесуэле состоялась церемония приведения к присяге нового главы конституционной ассамблеи страны Диосдадо Кабельо, передают в среду западные СМИ.

В ходе церемонии Д.Кабельо пообещал защищать конституцию страны и содействовать президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в строительстве социализма. Д.Кабельо сменил на этом посту Дельси Родригес, которая на прошлой неделе была назначена главой государства на должность вице-президента.

Д.Кабельо считается вторым после Н.Мадуро человеком в правящей Единой социалистической партии Венесуэлы.

В мае этого года администрация президента США Дональда Трампа объявила о санкциях в его отношении, обвинив Д.Кабельо в организации незаконного оборота наркотиков, вымогательстве, отмывании денег и растрате бюджетных средств. Таким образом, он был включен в список лиц особых категорий и запрещенных лиц Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США.

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