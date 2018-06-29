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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 18:19 29.06.2018 - 18:19

Брюссель. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Государства-члены Международной организации по миграции ООН (МОМ) выбрали португальца Антониу Виторину на пост генерального директора, говорится в пресс-релизе организации, опубликованном на ее сайте в пятницу.

"В пятницу 29 июня 2018 году государства-члены МОМ, агентства по миграции ООН, выбрали португальца Антониу Мануэла ди Карвалью Феррейру Виторину следующим генеральным директором Международной организации по миграции", - отмечается в заявлении.

Он сменит на этом посту Уильяма Суинга, который провел на посту два пятилетних срока.

А.Виторину приступит к своим обязанностям с 1 октября 2018 года. Ему 61 год. В 1980 году он был избран в португальский парламент, спустя три года он занял пост госминистра по парламентским делам, также работал в конституционном суде Лиссабона, кроме того, занимал должности министра национальной обороны и вице-премьера при правительстве Антониу Гутерриша, нынешнего генсека ООН.

С 1999 года по 2004 год А.Виторину был членом Еврокомиссии по вопросам юстиции и внутренних дел. В 2005 году он вернулся к юриспруденции и был партнером в португальской юридической компании, а также возглавлял научно-аналитический центр Notre Europe.

МОМ была учреждена в 1951 году, в настоящее время в организации работают 10 тыс. сотрудников, ее офисы расположены в более, чем 150 странах.

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