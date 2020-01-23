Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 8:44

***Стали заболевать люди, не ездившие в Ухань

Пекин. 23 января. ИНТЕРФАКС - Число пациентов, инфицированных новым типом коронавируса, возросло в Китае до 617 человек, сообщает в четверг китайское телевидение.

Ранее сообщалось о 571 заболевшем.

Сообщается, что несколько случаев заражения выявили у пациентов, не бывавших в Ухане, откуда началось распространение вируса.

Из-за заболевания уже скончались 17 человек, все они проживали в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань.

В декабре в городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее он был опровергнут, и заболевание перенесено в разряд инфекционных.

Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.

Как сообщил журналистам накануне зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь, существует опасность, что коронавирус нового типа может мутировать и распространяться не только воздушно-капельным путем.

В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостанавливается авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, ограничивается движение городского транспорта. Власти провинции Хубэй потребовали от всех ведомств прекратить проведение не вызванных острой необходимостью совещаний и собраний, призвали население Уханя воздерживаться от проведения массовых мероприятий, включая семейных.

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