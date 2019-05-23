Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 15:13

Лондон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Финансовый секретарь министерства финансов Великобритании Мел Страйд в четверг назначен новым лидером палаты общин британского парламента, сообщает издание The Independent со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.

Таким образом, Страйд сменит на этом посту Андреа Лидсом, которая накануне подала в отставку.

Лидсом тогда заявила, что покидает свой пост из-за разногласий с премьер-министром Терезой Мэй по поводу Brexit.

Лидер палаты общин - должность в британском правительстве. Занимающий ее человек курирует отношения кабинета министров с парламентом.

Лидсом в заявлении об отставке подчеркнула, что до сих пор оставалась в британском правительстве, чтобы "формировать Brexit, и бороться за него". Однако, она больше не считает, что подход правительства позволит реализовать итоги референдума по Brexit, на котором большинство британцев высказались за выход из ЕС.

Лидсом при этом подчеркнула, что новое предложение Мэй по Brexit не предполагает, что Великобритания после выхода из ЕС станет совершенно независимым государством. Также она высказалась против второго референдума по Brexit, уступки, на которую готова пойти Мэй, чтобы заручиться поддержкой в парламенте.

Во вторник Мэй представила новый вариант законопроекта о Brexit, по которому должен проголосовать британский парламент. В частности, Мэй предложила депутатам провести голосование о повторном референдуме по Brexit, пообещала им голосование по аспектам будущих отношений с ЕС и заверила в том, что правительство будет искать альтернативу критикуемому "страховочному плану по ирландской границе".

Новое предложение сразу вызвало негативную реакцию как среди лейбористов, так и среди консерваторов, поддерживающих радикальный Brexit.

1аю

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