Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 21:29

Вашингтон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Новым официальным представителем Белого дома станет пресс-секретарь предвыборной кампании Дональда Трампа Кейли Макинани, сообщает во вторник газета The New York Times со ссылкой на источники.

Она заменит на этом посту Стефани Гришэм, об уходе которой во вторник сообщил телеканал CNN. По данным The New York Times, Гришэм вернется на работу к первой леди США Мелании Трамп и станет главой ее аппарата.

Уход Гришэм СМИ связывают с тем, что новый глава аппарата Белого дома Марк Медоуз проводит перестановки в своей команде. Также, сообщает The New York Times, в обновленную команду войдет Алисса Фарах, сейчас занимающая должность пресс-секретаря Минобороны США. Она, станет директором по стратегическим коммуникациям, отмечает газета.

Макинани 31 год. Прежде она была ведущей на CNN. В 2017 году она стала пресс-секретарем Национального комитета Республиканской партии США, а в 2019 году - пресс-секретарем кампании по переизбранию Дональда Трампа на пост президента США.

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