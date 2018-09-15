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Этот контент был опубликован 15 сентября 2018 г. 14:17 15.09.2018 - 14:17

Дубай. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Новым главой Совета представителей (парламента) Ирака избран Мухаммед Аль-Хальбуси, сообщают в субботу западные СМИ. Ранее М.Аль-Хальбуси занимал пост губернатора суннитской провинции Анбар на западе Ирака, ставшей основным полем битвы правительственных сил с террористами ИГ (запрещенная в РФ организация) в 2013-2014 годах. В Ираке спикер парламента, как правило, является представителем суннитов, в то время как премьер-министр страны выбирается из шиитского большинства. 1эф пч Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс