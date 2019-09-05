Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 18:58

Нью-Йорк. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - В интернете в открытом доступе оказались данные 419 млн пользователей соцсети Facebook, заявило американское издание TechСrunch со ссылкой на эксперта по кибербезопасности Саньяма Джейна.

Он утверждает, что в базе данных фигурируют, в том числе, имена знаменитостей, сообщает BBC.

По данным издания, утечка представляла собой базу ID - уникальных номеров пользователей Facebook - и привязанных к ним номеров телефонов. Некоторые записи содержали имя пользователя, пол и страну проживания.

В архиве оказалось 133 млн записей о людях, проживающих в США, 18 млн - из Великобритании, еще 50 млн - из Вьетнама. Об утечке данных пользователей из России TechСrunch не сообщает.

Издание обратилось к хостинг-провайдеру, на серверах которого неизвестные разместили эту информацию, после чего она была удалена.

Представитель Facebook Джей Нанкэрроу заявил, что найденная в открытом доступе информация устарела. "База данных была удалена, и мы не располагаем свидетельствами о том, что аккаунты в Facebook были взломаны", - подчеркнул он.

Корреспондент TechСrunch Зак Уиттакер не согласился с выводами Facebook о том, что утечка затронула только 217 млн пользователей. "Это только одна база данных. А там гораздо больше данных, и не так много доказательств, что они дублируются", - написал он в Twitter.

В Facebook считают, что база собиралась с помощью функции поиска пользователя по номеру телефона, отключенной в апреле 2018 года.

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