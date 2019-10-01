Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 18:34

Осло. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Норвегия в августе неожиданно воспользовалась средствами Государственного пенсионного фонда (он же Нефтяной фонд), взяв из него 3,6 млрд крон ($547 млн), свидетельствуют данные министерства финансов страны.

Вывод средств произошел впервые более чем за год, сообщает издание Business Times.

Норвегия, крупнейший в Западной Европе производитель углеводородов, впервые воспользовалась деньгами суверенного фонда в 2016 году после коллапса нефтяных цен. После восстановления рынка страна смогла вернуться к накоплению средств в фонде, и с июня 2018 года ежемесячно фиксировала увеличение его объема.

При этом правительство Норвегии в мае планировало, что по итогам 2019 года нарастит фонд на 34 млрд крон. Однако с учетом августовского "минуса" объем полученных фондом в текущем году средств составляет всего 19,9 млрд крон, что делает цели властей страны труднодостижимыми, отмечается в статье.

Общая стоимость активов фонда на 1 октября превышает 9,74 трлн крон ($1,07 трлн). Ему принадлежат 1,4% всех акций в мире, он владеет пакетами акций более чем 9 тыс. компаний. Самую значительную долю в портфеле занимают бумаги Microsoft, Apple, Amazon, Nestle, Alphabet (холдинговая компания Google) и Royal Dutch Shell.

Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году. На мировых рынках госфонд работает через структуру Government Pension Fund Global. Фонд инвестирует преимущественно за пределами страны, чтобы не подстегивать инфляцию в Норвегии.

Служба финансово-экономической информации

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