Норвегия намерена просить США об увеличении численности их военных
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Лондон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Правительство Норвегии объявило, что намерено обратиться с просьбой к США о наращивании численности американского военного персонала в стране.
Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен распространил заявление, в котором, в частности, говорится, что "оборона Норвегии зависит от поддержки со стороны союзников по НАТО".
"Поэтому для того, чтобы эта поддержка работала в случае кризисов или во время войны, необходимо, чтобы совместные подготовка и учения проводились в мирное время", - отметил он.
Гк об
Интерфакс