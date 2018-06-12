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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 16:48 12.06.2018 - 16:48

Лондон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Правительство Норвегии объявило, что намерено обратиться с просьбой к США о наращивании численности американского военного персонала в стране.

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен распространил заявление, в котором, в частности, говорится, что "оборона Норвегии зависит от поддержки со стороны союзников по НАТО".

"Поэтому для того, чтобы эта поддержка работала в случае кризисов или во время войны, необходимо, чтобы совместные подготовка и учения проводились в мирное время", - отметил он.

Гк об

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