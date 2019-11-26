Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 11:40

Берлин. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Норвегия остается приверженной достижению финансовых целей Североатлантического альянса, заявила глава норвежского МИД Ине Эриксен Сёрейде.

"Мы будем дальше двигаться в направлении 2%", - сказала Сёрейде во вторник, выступая на Берлинской конференции по безопасности.

"Европейская безопасность остается тесно связанной с трансатлантическим альянсом", - добавила она.

В настоящее время перед странами НАТО стоит задача обеспечить оборонные расходы на уровне минимум в 2% ВВП.

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