Берлин. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Норвегия остается приверженной достижению финансовых целей Североатлантического альянса, заявила глава норвежского МИД Ине Эриксен Сёрейде.

"Мы будем дальше двигаться в направлении 2%", - сказала Сёрейде во вторник, выступая на Берлинской конференции по безопасности.

"Европейская безопасность остается тесно связанной с трансатлантическим альянсом", - добавила она.

В настоящее время перед странами НАТО стоит задача обеспечить оборонные расходы на уровне минимум в 2% ВВП.

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