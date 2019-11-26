Берлин. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Норвегия остается приверженной достижению финансовых целей Североатлантического альянса, заявила глава норвежского МИД Ине Эриксен Сёрейде.
"Мы будем дальше двигаться в направлении 2%", - сказала Сёрейде во вторник, выступая на Берлинской конференции по безопасности.
"Европейская безопасность остается тесно связанной с трансатлантическим альянсом", - добавила она.
В настоящее время перед странами НАТО стоит задача обеспечить оборонные расходы на уровне минимум в 2% ВВП.
1тф вш