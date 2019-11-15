Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 19:49

Стокгольм. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде заявила на пресс-конференции после освобождения осужденного в РФ за шпионаж норвежца Фруде Берга о том, что Осло поддерживает хорошие отношения с Москвой, передает норвежское издание The Barents Observer.

Также она указала на то, что личные контакты между народами двух стран осуществляются успешно.

Ранее стало известно, что Россия передала норвежским властям осужденного за шпионаж Фруде Берга. В канцелярии премьера Норвегии пояснили, что Берга доставили из РФ в Литву.

Адвокат Берга Брюнюльф Риснес подтвердил "Интерфаксу", что Берг находится в Литве и ожидает возвращения в Норвегию.

"Да, он освобожден. Он сейчас в Литве, ожидает возвращения в Норвегию", - сказал Риснес.

Освобождение Берга было произведено в рамках обмена заключенными между РФ и Литвой.

"Двое литовских граждан Евгениюс Матайтис и Аристидас Тамошайтис успешно возвращены в Литву и на пути к своим семьям. Одновременно с гражданами Литвы, норвежский подданный Фруде Берг был сегодня возвращен и передан посольству Норвегии в Литве. Одновременно с этим двое российских граждан были переданы Российской Федерации", - сообщил ранее офис главы литовского государства Гитанаса Науседы.

В сообщении отмечалось, что обмен состоялся в пятницу на российско-литовской границе.

Ранее в пятницу президент Литвы Науседа помиловал двух граждан России, осужденных за шпионаж в 2017 году - Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.

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