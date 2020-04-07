Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 18:01

Берлин. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг объявила о скорой отмене некоторых ограничений, введенных для борьбы с распространением Coivd-19, сообщает во вторник газета "Верденс ганг".

"Вместе нам удалось взять вирус под контроль, поэтому мы потихоньку можем открываться", - сказала она.

Премьер объявила, что с 20 апреля в стране открываются детские сады, 27 апреля в школу вернутся ученики начальной школы, а также студенты ряда университетов и колледжей. Также могут возобновить работу парикмахерские и другие предприятия в сфере услуг, если в них будут соблюдаться меры по борьбе с распространением вируса. С 20 апреля норвежцам разрешат отправиться в загородные коттеджи.

По словам Сульберг, порядка 400 тыс. норвежцев потеряли работу из-за коронавируса.

Ранее премьер заявляла, что некоторые ограничения будут отменены после католической Пасхи (12 апреля - ИФ), а другие, вероятно, будут действовать до лета. В частности, под запретом могут остаться фестивали и мероприятия с большим количеством участников.

Накануне министр здравоохранения Норвегии Бент Хойе заявил, что властям удалось взять под контроль вспышку коронавируса и снизить заражаемость.

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