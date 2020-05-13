Этот контент был опубликован 13 мая 2020 г. 13:13

Берлин. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Норвегия в среду открывает свои границы для ряда категорий жителей стран Европейской экономической зоны, сообщают европейские СМИ.

Министр юстиции страны Моника Мэланн подчеркнула, что со среды приехать в Норвегию смогут те, у кого есть вид на жительство в этой скандинавской стране или проживающие в ней родственники.

С понедельника в Норвегии начали возобновлять работу школы. С 1 июня в стране должны открыться бары, а после 15 июня разрешат культурные и спортивные мероприятия численностью участников до 200 человек.

Режим ограничительных мер был введен в Норвегии в середине марта в рамках борьбы с распространением коронавируса.

За время пандемии в Норвегии зарегистрировано около 8 тыс. случаев заражения, более 200 человек скончалось.

В Европейскую экономическую зону входят члены ЕС, а также ряд других стран - таких как Великобритания, Исландия, Лихтенштейн.

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