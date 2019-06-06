Этот контент был опубликован 6 июня 2019 г. 8:41

Брюссель. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Парламент Норвегии в июне может принять закон, запрещающий фермы по разведению норки и лисы, передают в четверг западные СМИ.

В случае принятия закона все подобные фермы должны быть ликвидированы к началу 2025 года.

Таким образом, Норвегия присоединится к растущему списку стран с таким запретом, в который уже входят Великобритания и Нидерланды.

"Это большая победа для благополучия животных в Норвегии. Это осознание того, что внимание к животным может на самом деле быть важнее, чем деньги и интересы бизнеса", - говорит глава организации защиты животных Noah Сири Мартинсен, которая выступала за введение запрета в течение почти трех десятилетий.

"Содержание животных в очень маленьких металлических клетках - это совершенно неестественно и против их потребностей", - подчеркнула она.

Между тем, норвежская ассоциация фермеров, которые зарабатывают на продаже меха, заявляет, что запрет "не оправдан, незаконен и недемократичен".

"Это прибыльный и не субсидируемый сектор, который в течение столетия удерживал на плаву отдаленные районы", - считает пресс-секретарь ассоциации Гури Вормдал.

В настоящий момент на Норвегию приходится около 1% мирового производства меха норки и лисы.

1тэ гк ав

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