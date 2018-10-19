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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 12:29 19.10.2018 - 12:29

Москва. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Сотрудник аппарата Совета Федерации Михаил Бочкарев, задержанный в Норвегии, может вернуться в Москву в ближайшие дни, российские дипломаты занимаются организацией его возвращения, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"Полиция отозвала апелляцию, которую подала вчера в связи с отменой его ареста судом. Посольство РФ занимается вопросами организации скорейшего возвращения Бочкарева в Москву, то есть в ближайшие дни", - сказал собеседник агентства.

Источник не уточнил, освобожден ли уже М.Бочкарев из-под стражи, отметив только, что "посольство за ним поехало".

Накануне в Москве потребовали от Норвегии снятия с М.Бочкарёва необоснованных обвинений и его немедленного освобождения.

В МИД РФ напомнили, что в четверг городской суд Осло на основании недостаточности доказательной базы принял решение освободить М.Бочкарёва, однако Полицейская служба безопасности Норвегии (ПСТ) обжаловала этот вердикт прямо в зале суда. В результате М.Бочкарёв останется в тюрьме как минимум до понедельника, 22 октября, когда будет принято решение по апелляции.

"Совершенно очевидно, что никаких доказательств вымышленной вины М.Бочкарёва у ПСТ нет, что и было подтверждено сегодня судом. Складывается впечатление, что инициаторы этого произвола пытаются найти хоть какие-то аргументы в оправдание своих противоправных действий", - отмечают на Смоленской площади.

М.Бочкарев был задержан 21 сентября в аэропорту Осло.

По данным западных СМИ, его подозревают в незаконной информационной деятельности.

По информации МИД РФ, М.Бочкарёв находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации с целью участия в проходившем 20-21 сентября в норвежском парламенте международном семинаре.

1нн ки

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