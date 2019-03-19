Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 11:38

Берлин. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Норвежская Norsk Hydro, один из крупнейших мировых производителей алюминия, столкнулась со сбоями в работе в результате кибератаки, сообщает во вторник агентство Bloomberg.

Кибератака затронула работу компании в Европе и США. Часть рабочих процессов на производстве перевели в ручной режим, некоторые другие процессы вообще приостановили, рассказал пресс-секретарь Norsk Hydro Халвор Молланд. Компания пока не дает прогнозов по срокам полного восстановления работы.

Атака хакеров началась вечером в понедельник, усилилась ночью и продолжается до сих пор. Бороться с атакой компании помогает Национальная служба безопасности Норвегии.

Агентство не сообщает, кто мог провести эту кибератаку.

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