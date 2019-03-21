Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 10:16

Осло. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Банк Норвегии в четверг повысил ключевую процентную ставку во второй раз с сентября, когда она была поднята впервые за семь лет, тем самым продолжая нормализацию денежно-кредитной политики, в то время как многие другие центробанки Европы и других регионов выбирают более мягкий подход.

Как говорится в сообщении по итогам мартовского заседания норвежского ЦБ, ставка повышена на 0,25 процентного пункта, с 0,75% до 1% годовых. Решение совпало с ожиданиями большинства рыночных экономистов.

При этом Банк Норвегии готов продолжить повышение ставок в ближайшие полгода.

"Наша текущая оценка прогноза и баланса рисков предполагает, что базовая ставка, скорее всего, будет дополнительно повышена на протяжении следующих шести месяцев", - приводятся в сообщении ЦБ слова его управляющего Эйстейна Ольсена.

Норвежская крона после объявления итогов заседания ЦБ поднялась на 0,9% в паре с долларом США и на 1% по отношению к евро.

Экономика Норвегии стабильно растет на фоне повышения цен на нефть, опережая многие европейские страны, безработица держится ниже 4%, базовая инфляция близка к таргетируемому ЦБ уровню (2%) - все эти факторы дают Банку Норвегии возможность для дальнейшего увеличения стоимости кредитования.

Служба финансово-экономической информации

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